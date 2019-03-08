Manisa'da 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Z.E'nin (74) ilçedeki bir adreste saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:14 Kaynak: AA
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