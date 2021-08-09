Manisa'da 360 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 360 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Mersindere Mahallesi'ndeki Mezarlık mevkiinde, Salihli jandarma ekiplerince drone ile yapılan taramada, ormanlık alanda 20 santimetre ila 1 metre boyunda 360 kök kenevir tespit edildi.
Alanda, sulamada kullanılan 2 su bidonu da tespit edildi.
Ele geçirilen kenevirlerden numune alan jandarma kenevirleri yakarak imha etti.
Keneviri eken kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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