Manisa'da 360 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Keneviri eken kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen kenevirlerden numune alan jandarma kenevirleri yakarak imha etti.

Alanda, sulamada kullanılan 2 su bidonu da tespit edildi.

Mersindere Mahallesi'ndeki Mezarlık mevkiinde, Salihli jandarma ekiplerince drone ile yapılan taramada, ormanlık alanda 20 santimetre ila 1 metre boyunda 360 kök kenevir tespit edildi.

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