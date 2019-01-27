Son Dakika Haberleri: Manisa'da 38 Bin Adet Izgara Temizlendi

Manisa'da 38 Bin Adet Izgara Temizlendi

1 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bugüne kadar 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa'da 38 Bin Adet Izgara Temizlendi, System.String[]
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bugüne kadar 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu ızgaralarında düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile birlikte 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tıkanık olduğu tespit edilen ızgaralarda gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının da önüne geçildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde yağmur sularının sağlıklı bir şekilde taşınması için temizlik çalışmalarını aksatmadan devam ettiklerini belirterek, "Yağmur suyu ızgaralarının tıkanması yağışlı havalarda sokaklarda su birikintilerine neden oluyor. Vatandaşlarımız tarafından bizlere gelen talep ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmeye alarak ekiplerimizi o noktaya gönderiyoruz. Bugüne kadar 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması yaptık. Bu konuda düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak, vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Yere atılan her çöp ızgaraların tıkanmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:52:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da 38 Bin Adet Izgara Temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]