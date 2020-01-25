Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 00.16'da 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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