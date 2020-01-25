Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD ) verilerine göre, merkez üssü Manisa 'nın Akhisar ilçesinde saat 00.16'da 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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