Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 00.16'da 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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