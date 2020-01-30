Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.03'te merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA
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