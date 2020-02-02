Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

1 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece 03.23'te ise Akhisar ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25'te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

GECE 4.6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

Akhisar'da 4.6 büyüklündeki deprem İzmir'de de hissedilmişti.

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kırkağaç, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
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