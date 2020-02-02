Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece 03.23'te ise Akhisar ilçesi 4.6 şiddetiyle sallandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25'te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.
GECE 4.6 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedilmişti.
Akhisar'da 4.6 büyüklündeki deprem İzmir'de de hissedilmişti.
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