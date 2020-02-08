Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
AFAD: " Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
(İHA)
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