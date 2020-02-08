Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AFAD: " Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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