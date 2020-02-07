Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

VATANDAŞLAR TEDİRGİNManisa'nın Akhisar ilçesinde bugün saat 09.31'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem tedirginliğe neden oldu.

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün saat 09.31'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem tedirginliğe neden oldu. Evli 3 çocuk babası, emekli işçi Ferit Yöner (71), "Bu aralar çok deprem oluyor. Bu sabah da sallandık. Markete ekmek almaya giderken, depreme yakalandım. Biraz salladı ama artık alıştık. Rabbim beterinden korusun" dedi.

Evli 3 çocuk babası Şuayip İnce (36), "Son günlerde yaşanan depremler bizi gerçekten derinden etkiliyor. Fabrika işçisi olduğum için günün neredeyse 10 saatini ailemden ayrı geçiriyorum. Biz, fabrikada çok hissetmiyoruz ama eşimi, üç çocuğumla birlikte evde bırakıp gittiğim için aklımda hep onlar oluyor. 'Acaba bir şey olur mu, ne yaparlar' diye sürekli tedirginlik içindeyim. Ancak yapacak bir şey yok, depremle yaşamaya alışacağız. Depremlerin bir an önce bitmesini umuyoruz. Bu sabah 4.0 büyüklüğünde bir derem daha olmuş. Yoldaydım hissetmedim. Çevredekiler, 'Siz de hissettiniz mi' diye sorunca haberim oldu" diye konuştu.

Deremin doğal afet olduğunu bildiklerini ancak yine de çok endişeli olduklarını belirten temizlik ürünleri sektöründe pazarlama müdürü olan, evli 3 çocuk babası Mustafa Uysal, "Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde maalesef. Ancak, buna rağmen tedbir almıyoruz. Korkuyla yaşamaya devam ediyoruz. Bu sabahta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu, biraz sallandık. Çok şükür bir sorun yok" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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