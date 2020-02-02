Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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