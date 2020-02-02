Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kırkağaç, Manisa, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 13:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]