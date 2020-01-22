Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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