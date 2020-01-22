Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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