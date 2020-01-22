Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.46'da Yunusemre ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerinde 14 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, hem İzmir'de hem de Manisa'da kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa'da yine saat 16.18 ve 16.49'da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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