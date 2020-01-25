Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.49'da yerin 7.90 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. - MANİSA