Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiAFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Akhisar'ın Gökçeahmet köyü merkezli sarsıntı, saat 08.56'da yaşandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Akhisar'ın Gökçeahmet köyü merkezli sarsıntı, saat 08.56'da yaşandı. Depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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