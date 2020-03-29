Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Göçeahmet Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 08.56'da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, Akhisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
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