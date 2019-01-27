Manisa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
29 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.15'de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.
Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir
'in Menemen
ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:39 Kaynak: İHA
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