Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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