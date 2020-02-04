Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD ) verilerine göre, Manisa 'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi