MANİSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
Üye Girişi

MANİSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

17.07.2022 15:23

MANİSA'da merkez üssü Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MANİSA'da merkez üssü Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra Balıkesir'den de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde, bugün saat 14.55'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Manisa ve Balıkesir'den hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere can ve mal kaybı olmadı.

YORUMLAR
500
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem Soma'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Soma'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:38 Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 15:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: MANİSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement