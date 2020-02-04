Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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DEPREMLER SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
DEPREMLER SÜRÜYOR
Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem endişe yarattı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"04.02.2020 tarihinde saat 20: 55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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