Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

DEPREMLER SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

DEPREMLER SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem endişe yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"04.02.2020 tarihinde saat 20: 55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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