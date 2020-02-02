Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

25 dakika önce

MANİSA'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MANİSA'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
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