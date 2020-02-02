Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem

20 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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