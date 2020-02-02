Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem
20 dakika önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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