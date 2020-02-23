Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.40'da meydana gelen ve merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi olduğu belirtilen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Manisa ve çevre ilçelerinin yanı sıra; İzmir, Balıkesir, Eskişehir Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar panikle açık alanlara kaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Manisa'da açık alanlara çıkan vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,