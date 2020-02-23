Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Karabörklü Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 15.40'ta meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremden 3 dakika sonra da aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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