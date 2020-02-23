Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem(2)

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Karabörklü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların endişeli bekleyişi devam ediyor.

22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında evi ağır hasar gören Karabörklü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Ümmü Gülsüm Çokdinç (65), 'Depremden dolayı çok korktuk. Biz evimizin bahçesinde kurulan çadırda yaşıyoruz. Ama yine de korkuyoruz. Arada sırada yemek yapmak için eve girmek zorunda kalıyoruz. Tam da evde olduğum sırada deprem oldu. Dizlerim tutuldu. Hemen kendimi dışarıya attım. Rabbimden tek dileğimiz bu depremlerin bir an önce son bulmasıdır' dedi.

Depremden etkilenen bir diğer vatandaş Sait Gürlek (47), 'Depremden dolayı çok korktuk. Yani burada duruyoruz ama büyük bir korkuyla duruyoruz. İnşallah bu depremler en kısa zamanda sona erer' diye konuştu. Depremden duyduğu endişeyi anlatan Recep Yılmaz (65), '22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrasında çok endişeliyiz. Gerçekten korkuyoruz. Sürekli sallanıyoruz. Tek teselli eden nokta ise can kaybının ya da yaralanmanın olmamasıdır. Çadırda kalıyoruz. Depremler sırasında çıkan gürültülerden çok ürküyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Psikolojimiz bozuldu.' dedi.

Depremle yaşamaya alıştığını anlatan Veysel Yılmaz (42), 'Deprem maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Bizler de buna alışmaya çalışıyoruz. Ama yaşarken de korkuyoruz. Umuyoruz ki depremler bir an önce biter bizde rahat bir nefes alırız' diye konuştu.