Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

VALİLİK: OLUMSUZLUK YOK

Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA,