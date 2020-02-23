Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

7 saat önce

VALİLİK: OLUMSUZLUK YOKManisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı.

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

VALİLİK:  OLUMSUZLUK YOK

Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA,


Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
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Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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