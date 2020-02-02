Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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