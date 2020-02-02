Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

(İHA)

Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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