Manisa'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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