Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhibar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
(İHA)
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