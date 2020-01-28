Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA

Akhisar, Deprem, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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