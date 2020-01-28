Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA
Son Dakika Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi