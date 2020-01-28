Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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