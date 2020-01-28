Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
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