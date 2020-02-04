Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:11 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre, saat 20.55'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'in birçok ilçesinden de hissedildi. - MANİSA
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