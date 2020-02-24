Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

37 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
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