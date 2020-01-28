Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTIManisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybının yaşanmadığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu, toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırılmış, 5 metruk bina da depremde hasar görmüştü. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde AFAD tarafından 156 çadır kurulmuştu. Bu depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsı yaşandı.

Cemil SEVAL/(KIRKAĞAÇ) Manisa,


Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 Kaynak: DHA
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