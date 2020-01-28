Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
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22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTIManisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 Kaynak: DHA
22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybının yaşanmadığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu, toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırılmış, 5 metruk bina da depremde hasar görmüştü. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde AFAD tarafından 156 çadır kurulmuştu. Bu depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsı yaşandı.
Cemil SEVAL/(KIRKAĞAÇ) Manisa,
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