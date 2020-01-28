Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3)
6 saat önce
İKİ ARTÇI DAHA OLDUManisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:30 Kaynak: DHA
İKİ ARTÇI DAHA OLDU
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.
Son Dakika Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat! Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler