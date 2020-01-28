Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3)

6 saat önce

İKİ ARTÇI DAHA OLDUManisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3), System.String[]

İKİ ARTÇI DAHA OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:30 Kaynak: DHA
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