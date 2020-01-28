Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

İKİ ARTÇI DAHA OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 14.45'te 3.5, saat 15.00'te ise 3.7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.