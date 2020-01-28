Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nce Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında, deprem nedeniyle yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilerek, "28 Ocak 2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Cemil SEVAL/MANİSA,