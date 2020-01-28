Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)

6 saat önce

DEPREM ANI KAMERALARDAManisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5), System.String[]

DEPREM ANI KAMERALARDA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç'ta tatlı satışı yapılan işletme ile kahvenin güvenlik kameralarına, deprem anı yansıdı. Görüntülerde, depremi hissedenlerin, panikle dışarı koştuğu anlar yer aldı. Soma'da ise avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı. Görüntülerde; dükkandaki avizelerin sağa sola sallandığı, çalışanların dışarı koştuğu ve sokakta bekledikleri anlar yer aldı.

2 BİNA HASAR GÖRDÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Depremde, kırsal Karakurt Mahallesi'nde, önceki depremde hasar gören ve boşaltılan tek katlı 2 binada hasar meydana geldi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi, hastaneye başvurdu. 2'si hamile 7 kişinin, yaşadıkları korku nedeniyle 2 kişinin de düşme sonucu hastaneye gittiği belirtildi.

Serkan ÖZDEMİR- Erdinç ALKAN /KIRKAĞAÇ- SOMA (Manisa),


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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