Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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