Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Soma ve Kırkağaç - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Soma ve Kırkağaç - Son Dakika

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Soma ve Kırkağaç

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Soma ve Kırkağaç

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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