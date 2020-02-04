Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika

Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İlçede saat 20.55'te hissedilen sarsıntı ile bazı ilçe sakinleri parklara ve meydanlara çıktı.

Vatandaşlardan Bahadır Erbay, depremde büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Bu artçı depremler sürekli oluyor. Ne zaman sona erecek hiç bilmiyoruz. İnsanlar iyice telaşlandı, herkes dışarıda. Şu anda eşim ve çocuğumla dışarı çıktık, içeri girmeyi de düşünmüyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz sonuçta bu bir doğal afet." dedi.

Bu arada ilçeye bağlı Medar Mahallesi sakinlerinin de yaşadıkları panik sebebiyle sokağa çıktığı ve mahalleye çadır kurulması için yetkililerden talepte bulunduğu öğrenildi.

Manisa Valiliği 20.55'teki depremle ilgili yaptığı açılamada ilçe genelinde depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirmişti.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.


Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.

Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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