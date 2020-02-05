Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde, şehir merkezinde metruk bir evin çöktüğü, bir minare ve okulda hasar oluştuğu tespit edildi.

Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde, şehir merkezinde metruk bir evin çöktüğü, bir minare ve okulda hasar oluştuğu tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dün 20.55'te Akhisar'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Çalışmalarda, Atatürk Mahallesi'ndeki metruk bir evin çöktüğü, Dayıoğlu Mahallesi camisinin minaresinde ve Medar Mahallesi'ndeki ilkokulda hasar oluştuğu belirlendi.

Cami çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınırken, ilkokul yetkililer tarafından boşaltıldı.

Akhisar'da 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

Bu depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Akhisar, Manisa, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi
İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı Van'da yaşanan 2. çığ faciasının 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:04:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]