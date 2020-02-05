Manisa'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde, şehir merkezinde metruk bir evin çöktüğü, bir minare ve okulda hasar oluştuğu tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dün 20.55'te Akhisar'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Çalışmalarda, Atatürk Mahallesi'ndeki metruk bir evin çöktüğü, Dayıoğlu Mahallesi camisinin minaresinde ve Medar Mahallesi'ndeki ilkokulda hasar oluştuğu belirlendi.

Cami çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınırken, ilkokul yetkililer tarafından boşaltıldı.

Akhisar'da 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

Bu depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmişti.