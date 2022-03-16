Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

16.03.2022 17:29
Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı mahallelerde, farklı tarihlerde, 4 farklı araçtan oto teybi, hoparlör ve ses sistemi çalınması ile ilgili olarak çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri şüphelinin O.A.(29) olduğunu belirledi. Şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramada ise değişik marka ve modellerde oto teybi, hoparlör, anfi, elektrikli ısıtıcı ile araç hava ve mazot filtresi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Tragger, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 4 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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