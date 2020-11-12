Manisa'da 4 bin 777 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 4 bin 777 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 777 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 777 litre sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Mahallede bulunan 11 ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 660 litre sahte şarap, 102 litre sahte rakı, 15 litre sahte viski ele geçirdi. Operasyonda 10 litre etil alkol, 5 kilogram anason ve içki yapımından kullanılan düzenekler ile ruhsatsız tüfeğe de el kondu.

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