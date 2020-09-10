Manisa'da 4 bin 867 kök kenevir ile 85 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince drone ve narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 867 kök kenevir bitkisi ile 85 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Hacıisalar Mahallesinde İlçe Jandarma JASAT Timi ile Manisa İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında drone ve narkotik köpeği ile yapılan kontrollerde bir evde 85 kilogram kubar ve tarlada ekili 4 bin 867 kök Hint keneviri bitkisi tespit edildi.

Piyasa değeri 23 milyon lira olarak tahmin edilen uyuşturucuların bulunduğu ev ve tarlanın sahibi olduğu belirlenen A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.