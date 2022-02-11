MANİSA'DA 4 BİN KİŞİ TURKOVAC İLE AŞILANDI - Son Dakika

MANİSA Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yerli ve milli aşı TURKOVAC'a vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Saka, aşılamanın başladığı 30 Aralık'tan bu yana yaklaşık 4 bin kişinin TURKOVAC ile aşılandığını kaydetti.

Manisa Şehir Hastanesi'nde geçen 30 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanan yerli ve milli aşı TURKOVAC'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, TURKOVAC aşılamasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Saka, Hem Manisa'mızın hem de bölgemizin normal hastalıklarının yanı sıra pandemide vakaların arttığı dönemde yeni açtığımız yoğun bakım ve servislerde Manisa'mızın yükünü aldık. Maske, mesafe, temizlik kuralı çok önemli. Bundan daha önemli olan şey aşıydı. Geçen yıl bu zamanlarda Türkiye'de toplu aşılamaya başladık. 1 yılı aşkın zamandır aşılama yapıyoruz. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nün yoğun çabası ve destekleriyle şehrin değişik noktalarında çadırlar kurarak, hastanemizde aşı birimlerini aktif hale getirerek Türkiye'de iki doz aşılamada yüzde 85.3 rakamını yakalayıp ilk 10 il arasına girme başarısını gösterdik. Bunda tabii ki, sağlık personelimizin üstün çabası ve başarısı var. Geçen aralık ayında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın müjdesini verdi dedi.

14 şehir hastanesinden birinin olduğu yer olması bakımından Manisa'nın şanslı olduğunu belirten Uzm. DR. Saka, Manisa Şehir Hastanesi olarak biz de geçen aralık ayında yerli ve milli aşımızı yapmaya başladık. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin TURKOVAC aşısı yapıldı. Vatandaşımızın çok yoğun bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'TURKOVAC aşımız vatandaşımızı salgına karşı korumada göstermiş olduğumuz en üstün gayretin bir sembolü.' Tüm vatandaşlarımızı MHRS üzerinden, e-nabız ve e-devlet üzerinden ya da Alo 182 üzerinden aşı randevularını alıp aşı olmaya davet ediyoruz. 18 yaş üstü vatandaşlarımız, hiç aşılanmayanlara birinci ve ikinci doz TURKOVAC yapabiliyoruz ya da daha önce hangi aşıyla aşılanmış olursa olsun TURKOVAC ile hatırlatma dozunu mutlaka öneriyoruz. Özellikle Omicron vakalarının arttığı bu dönemde hatırlatma dozları çok önemli diye konuştu.

TURKOVAC aşısını bekleyen ve Manisa'ya gelmesinden sonra ilk defa aşı olan Ali Türkyılmaz (32), Daha önce hiç aşı olmadım. TURKOVAC aşısını bekledim. Ocak ayının 3'ünde ilk aşımı oldum. Şimdi ise ikinci aşımı olmak için sıramı bekliyorum. Diğer aşılara açıkçası güvenemedim diye konuştu.