Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 00.16'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 9,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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