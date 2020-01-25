Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 00.16'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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