Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 00.16'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 9,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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