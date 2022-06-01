Manisa'da 4 FETÖ şüphelisine gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da 4 FETÖ şüphelisine gözaltı

01.06.2022 11:37
Manisa'da 4 FETÖ şüphelisine gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ/PDY'nin sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu belirlenen 6 şüpheliden 4'ünün, Manisa'da gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ/PDY'nin sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu belirlenen 6 şüpheliden 4'ünün, Manisa'da gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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