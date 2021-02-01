Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal - Son Dakika

Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal

01.02.2021 21:12
Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde tarla kenarında cesetleri bulunan en büyüğü 24 yaşındaki 4 gencin nasıl öldüğü konusunda jandarma her türlü ihtimali titizlikle değerlendiriyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde tarla kenarında cesetleri bulunan en büyüğü 24 yaşındaki 4 gencin nasıl öldüğü konusunda jandarma her türlü ihtimali titizlikle değerlendiriyor. Kurulan özel ekip, özellikle üç ihtimal üzerinde duruyor.

Kestelli Mahallesi'nde bir tarlanın kenarında otomobilin yanında çamur içerisinde yatan 4 gencin cesedi bulunmuştu. Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemede gençlerden Neşet Dalgın'ın (24) boynunun sert bir darbe sonucu kırıldığı, Serkan Zangal (23) ve Ümit Zangal'ın (20) ise göğüs ve baş bölgelerine isabet eden saçmalar sonucu öldükleri belirlendi. Muharrem Zengin'in (22) ise babasına ait otomatik av tüfeğinin kucağında olduğu ve yakın mesafeden çene altından kendisini vurduğu tespit edildi. Gençlerin yapılan el swaplarında ise tüfeğin sadece Muharrem Zengin tarafından kullanıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin ani fren yaparak durdurulduğu, şoför kapısının ve bagajın açık olduğu görüldü. Bu da otomobili kullanan Muharrem Zengin'in aniden arabadan inerek av tüfeğini bagajdan aldığı ihtimalini güçlendiriyor.

PLANLANMIŞ BİR CİNAYET VE İNTİHAR İHTİMALİ

4 gencin ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürerken, jandarmanın kurduğu özel ekip her türlü ihtimali titizlikle değerlendiriyor. İhtimallerden birine göre otomobili kullanan Muharrem Zengin, Alaşehir'den gelen 3 arkadaşını konuşmak istediğini söyleyerek daha önceden planladığı ıssız alana getiriyor. Başlarına gelecek olayın farkına varan 3 arkadaş otomobilden inmek istiyor. Bunun üzerine otomobili aniden durduran Zengin, bagajdan av tüfeğini alarak silah zoruyla 3 arkadaşını otomobilden indirip tarlanın kenarına diziyor. Bir süre konuştuğu Neşet Dalgın'ı darp ederek boynunu kıran Zengin, diğer 2 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ediyor.

GEÇMİŞE DAYANAN BİR HUSUMET OLMA İHTİMALİ

Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın arasında geçmişe dayanan bir husumetin olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor. Serkan Zangal ve Ümit Zangal adlı kardeşlerin de buna taraf oldukları olay gecesi, Zengin'in konuşmak için mahallenin dışındaki ıssız alanı seçtiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihtimale göre gençler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Zengin, tüfeğin dipçiğiyle sert bir şekilde Neşet Dalgın'ın başına vurunca darbeyle boynu kırılıyor. Ardından Zandal kardeşleri vuran ve cinnet getiren Muharrem Zengin, boşalan tüfeğe yeni fişek sürdükten sonra çenesine dayayıp tetiğe basıyor.

ASKER UĞURLAMASINDA YAŞANAN GERGİNLİK İHTİMALİ

Jandarmanın değerlendirdiği üçüncü ihtimale göre, asker uğurlamasında alınan alkol sonrası Muharrem Zengin Alaşehir'e dönmek üzere garaja gitmek isteyen 3 arkadaşını otomobille bırakmak istiyor. Bu esnada gençler arasında bir dedikodu yüzünden tartışma yaşanıyor. Bunun üzerine 4 arkadaş konuşmak üzere anayoldan saparak mahallenin oldukça dışında bulunan zeytinlik alana geliyor. Serkan Zangal, Ümit Zangal ve Nejat Dalgın ile Muharrem Zengin arasında kavga yaşanıyor. Gençler arasında yaşanan boğuşmada Neşet Dalgın'ın boynu kırılarak olay yerinde can veriyor. Bunun üzerine bagajda bulunan babasına ait tüfeği alan Zengin, iki kardeşi otomobilin yanında vurduktan sonra intihar ediyor.

Tüm bu ihtimaller üzerinde yoğunlaşan JASAT dedektifleri, gençlerin ölümüyle ilgili kesin sonuçların adli tıp raporunun çıkması ve Ankara'ya gönderilen delillerin kriminal incelenmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını dile getirdiler.

(İHA)

Jandarma, İntihar, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Galatasaray, bonservis ödemediği DeAndre Yedlin ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak
FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, seyircili oynanacak FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, seyircili oynanacak         
21:13
Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı         
20:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa sert tepki gösterdi: Aç gözlü tüccarlara önlem alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa sert tepki gösterdi: Aç gözlü tüccarlara önlem alacağız         
20:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi         
19:52
Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak         
19:32
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak         
18:54
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi         
15:39
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı         
15:34
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 21:29:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei