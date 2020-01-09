Manisa'da 4 gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür yaşadıkları bölgede mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.



Akhisar merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Kocakağan ile Sağrakçı Mahallesi arasında kalan Sıdan Yaylası yakınlarındaki bölgede mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. 4 gün boyunca mahsur kalan vatandaşlar, çağrılarını yanıtsız bırakmayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ettiler.



Kar yağışının başlaması ile birlikte teyakkuza geçen Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İsaca, Dağdere, Hanpaşa, Kocakağan ve Sağrakçı mahallelerinde 50 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. 2 metreye kadar yükselen kar kalınlığı arazi yollarını açan ekiplere zorlu anlar yaşattı. Dün akşam saatlerinde 4 gündür mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, karla mücadeleye tali yollarla devam etti.



"4 gündür ulaşamadığımız 4 kişiye ulaştık"



Sağrakçı Muhtarı Mesut Atasoy, ilk olarak bilgi verdiği Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan cevap aldığını ve ekipleri hemen bölgeye gönderdiğini ifade ederek, "Kapanan yollar için müracaat ettiğimiz Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve tüm ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Anında ekipleri yönlendirerek yardımımıza koştular. Zorlu hava koşullarının devam etmesi ile birlikte çalışmalara hiçbir şekilde ara verilmedi ve bu sayede 4 gündür ulaşamadığımız 4 kişiye ulaştık" dedi.



"Soğuk kış koşullarına hazırız"



Akhisar Belediyesi Karla Mücadele Ekibi sorumlusu Atakan Yerlikaya, "Aşırı kar yağışlarının ardından 5 mahallemizde acil müdahale yapılmış olup, özellikle yüksek bölgelerde hayvancılık yapan ve mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık. Şuanda artık hiçbir olumsuzluk yoktur, gerekli müdahaleler devam etmektedir. Toplamda 5 mahallemiz ve bağlantılarında yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda arazi yolları temizlendi ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Akhisar Belediyesi olarak kış ayı boyunca yaşanacak olumsuzluklar için hazır bekliyoruz" dedi.



Çalışmalara İsaca Mahallesi'nde başladıklarını belirten Operatör Günay Bulak, "İsaca Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlamamızın hemen ardından gelen talepler doğrultusunda Kocakağan, Hanpaşa, Sağrakçı mahallelerinde mağduriyetleri giderdik. En son gelen talep doğrultusunda mahsur kaldığını öğrendiğimiz 4 kişiye ulaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Sıkıntılı olan yerlere anında müdahale ediyoruz. Halkımızın her zaman yanındayız" dedi.



Yollarının 4 gündür kapalı olduğunu ifade eden hayvancılık yapan Hüseyin Akay, "Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'dan Allah bin kere razı olsun, desteklerini bizden esirgemedi ve anında ekipleri yönlendirdi. Gereken tüm müdahaleler yapıldı ve yollarımız açıldı. Yolların açılması ile birlikte 7 hane kurtulmuş oldu ancak 2 hanede toplam 4 kişiyiz. Bu bölgede ayrıca servis ile okula giden öğrencimiz vardı. İnşallah bundan sonraki gün de o öğrencimiz de okula devam edebilecek. Ekiplerimize ve belediyemize binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA