Manisa'da 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı tespit edildi - Son Dakika

Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç depremlerinin ardından yapılan çalışmalar sonucu, 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine bağlı ekiplerle, toplam 68 mahallede hasar tespit çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, incelemelerde Akhisar'da 318 az, 151 ağır hasarlı, Kırkağaç'ta 268 az, 123 ağır hasarlı, Saruhanlı'da 2 az hasarlı, Soma'da 8 az, 1 ağır hasarlı konut yapı tespit edildiği kaydedildi.

Ağır hasar gören Karakurt Mahallesi Vahdet, Karabörklü ve Akifakı camilerinin de aralarında bulunduğu 7 yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, yıkım çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşın Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca depremden zarar gören vatandaşların geçici barınmalarına ilişkin çalışmalar, ayni ve nakdi yardımların da Valilik koordinesinde yapılmaya devam edildiği vurgulandı.

Depremzedelerden teşekkür

Depremzedelerin geçici barınma, gıda, ısınma ve diğer ihtiyaçları, Manisa Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılay, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerince karşılanıyor.

AFAD tarafından 15 mahallede kurulan 400 çadırda, depremzedeler kömür sobasıyla ısınıyor.

Karakurt Mahallesi'ndeki depremzedelerden Ahmet Kelebek, çocukları korktuğu için evlerine giremediklerini dile getirdi.

Bir süre akrabalarında kaldıklarını anlatan Kelebek, "3 gündür çadırda kalıyoruz. Devlet bize destek oldu, çadırımızı, kömürümüzü, yemeğimizi verdi. Herkese bu imkan sağlandı. Teşekkür ederiz." dedi.

Depremzede Seyyide Sertel de "Rabb'im bir daha böyle afet yaşatmasın. Çadırlarımızı kurdular, kömürlerimizi bıraktılar. Bir ihtiyacımız yok çok şükür." diye konuştu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bunun ardından 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.