4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı - Son Dakika

4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı
12.01.2021 23:39
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkondan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkondan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta Dilek Fidan, apartmanın 4'üncü kat balkonunda dengesini kaybederek 3'üncü kattaki balkona düştü.
Boş olan dairenin balkonunda çevredekilerden yardım isteyen Fidan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla indirildi.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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